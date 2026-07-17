Ünlülere narko operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu yapıldı. Savcılık açıklamasında, şüphelilerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı vurgulandı.

"MUTFAK TERAZİSİ"

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İlyas Yalçıntaş sosyal medya üzerinden "Haberlerde bahsedilen 'hassas terazi' kalori ve beslenme takbi için kullandığım tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Yargı sürecine güvenim tamdır" açıklamasında bulundu.

25 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturmada meyhane işletmecileri Akın Altan ve Cenk Çöteli, hakkında uyuşturucu madde temin ettiği ve fuhşa aracılık ettiği yönünde ihbarlar bulunan fenomen Asude Mercan, yapımcı Ateş İnce, şarkıcı Aybüke Albere, model Ayşe Nur Balcı, fenomen Buğra Balkaya, oyuncu Burak Çelik, model Büşra Tatar (Canbaz), iş yeri sahibi Feyza Cihan, iş insanı Gökhan Şafak ve gazeteci eşi Hazal Eylem İpek Şafak, işletmeci Hilal Zeynep Hedbe, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, model İrem Haznedar, işletmeci Kübra Altay, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, kamuoyunda ünlü isimlere yakınlığıyla tanınan Melis Selçukoğlu, iş insanı Oğuz Alp Güler, menajer Orhan Yıldız, Cem Yılmaz'ın kuzeni Öner Faruk Işık, DJ Şefik Ömer Dolman, şarkıcı Sıla Gençoğlu, iş insanları Ümit Aslan ve Volkan Büyükhanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

4 KİŞİYE TUTUKLAMA

Adliyeye çıkarılan Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Asude Mercan, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar ve Feyza Cihan'ın bulunduğu şüpheliler arasından Ayşenur Balcı, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş savcılık ifadelerinin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy, Eylem İpek Şafak, Burak Çelik ve Öner Faruk Işık, işlemlerinin ardınran çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

3 İLÇEDE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BU arada İstanbul'da 45 kilo 488 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane'de 4 araç ile 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 45 kilo 488 gram uyuşturucu ile bir vakum makinesi ele geçirildi.