15 Temmuz dünyanın her yerinde anlatıldı

Türkiye'nin kültürel diplomasi kuruluşlarından Yunus Emre Enstitüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarında kapsamlı anma etkinliklerine imza attı. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika kıtasına kadar uzanan geniş ağda düzenlenen etkinliklerle, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde verilen demokrasi mücadelesi uluslararası platformlarda anlatıldı.

Yunus Emre Enstitüsü bugün 6 kıtada yaklaşık 92 kültür merkeziyle 72 ülkede faaliyet yürütüyor. Türkçe öğretimi ve kültürel diplomasi faaliyetleriyle dünyanın en yaygın kültür kurumlarından biri haline gelen Enstitü, 15 Temmuz anma programlarını da bu küresel ağı üzerinden gerçekleştirdi.

GENİŞ PROGRAM

Anma etkinlikleri kapsamında çok sayıda ülkede fotoğraf sergileri açılırken, panel, konferans, söyleşi, belgesel ve film gösterimleri ile şehitleri anma programları düzenlendi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesini anlatan Anadolu Ajansı fotoğraf sergileri de birçok merkezde ziyaretçilerle buluştu. Programlarda 15 Temmuz gecesi yaşananlar farklı dillerde katılımcılara aktarıldı.

ONLARCA ÜLKEDE ETKİNLİK

Malezya, Mısır, İtalya, Meksika, Bosna Hersek, Libya, Japonya ve birçok ülkedeki Yunus Emre Enstitüsü merkezlerinde gerçekleştirilen programlara büyükelçiler, akademisyenler, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve yerel davetliler katıldı. Etkinliklerde Kuran-ı Kerim tilavetleri, dua programları, şiir dinletileri ve video gösterimleri de gerçekleştirildi.

AY SONUNA KADAR SÜRECEK

YEE'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırladığı etkinlik takvimi, temmuz ayının sonuna kadar farklı ülkelerde devam edecek. Böylece Enstitü, yalnızca Türk kültürünü değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesini de uluslararası hafızada canlı tutmayı hedefliyor.