15 Temmuz’u gençlere çok iyi anlatmalıyız
15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeciler tarafından vurularak infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, gençlere o gecenin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından düzenlenen konferansında yaşadıklarını anlatan Aslan, başından vurulduktan sonra 103 gün komada kaldığını ve gözünü açtığında ilk sorduğu sorunun "Bu ülkede demokrasi var mı?" olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aslan, o gece 253 şehidin verildiğini hatırlatarak, "Z kuşağı dediğimiz gençlere bunları çok iyi anlatmamız gerekiyor. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur" dedi.