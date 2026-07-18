Bakan Kurum duyurdu! 81 ilde 7 milyon vatandaşa güvenli yuva
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 7 milyona yakın vatandaşın afetlere karşı korunaklı sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, Malatya'daki yeni yuvalarına yerleşen depremzede çift "İki yılda teslim ettiler, başımızda devletimiz var" sözleri ile mutluluklarını anlattı.
Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.
Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.
Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.