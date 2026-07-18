Erdoğan, il başkanlığını ziyaret etti: Evinize hoş geldiniz Cumhurbaşkanım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü programını İstanbul'da geçirdi. Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne gelen Erdoğan, cuma namazını kıldı. Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Özdemir o anları sosyal medya hesabından, "Evinize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek paylaştı. Öte yandan Erdoğan, AK Parti'nin Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda düzenlediği Kadın Şenliği'ne katılanlara da telefonla seslendi. Kadınları selamlayan Erdoğan, başarılar diledi.