First lady’lerle birlikte olmaktan mutluluk duydum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Zirvesi kapsamında liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı. Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel yemeğin konuklarından biri de Ajda Pekkan oldu. Tarihi programda özel bir repertuarla sahneye çıkan Pekkan, şarkılarını Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olarak seslendirdi. Konuklardan büyük alkış alan Pekkan, "Türkiye'ye ve başkentimiz Ankara'ya hoş geldiniz.

NATO Lider Eşleri Programı'nın bir parçası olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Konuklar, "Bambaşka Biri" adlı şarkısında ünlü sanatçıya ayakta eşlik ederek ritim tuttu. Emine Erdoğan ve lider eşleri, Pekkan'la programının ardından bir süre sohbet etti.