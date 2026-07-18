Genelkurmay çatı davasında karar: FETÖ'cü hainlere ceza yağdı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden yargılanan 4'ü firari 139 sanık hakkında karar açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada, 135 sanığı farklı suçlardan 12 yıl 6 ay hapis ile ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen cezalara çarptırdı. Tutuksuz sanık Murat Pekgüler, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından müebbet, diğer suçlardan 368 yıl 4 ay hapis cezası alarak tutuklandı. Okan Kurt ise 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski yarbay Levent Türkkan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Aralarında eski Orgeneral Akın Öztürk, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan'ın bulunduğu 17 sanığa da ikişer kez müebbet ve 16'şar yıl hapis cezası verildi. Firari Ahmet Albayrak, Cihangir Şenlik, Özcan Kurt ve Murat Mala hakkındaki dosya ayrıldı.