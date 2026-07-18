İZSU’nun ’indirim’ soygunu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İZSU'nun 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni su tarifesini mayıs ayındaki 23-24 günlük tüketime de uygulayarak İzmirlilerden yaklaşık 1.5 milyar TL fazla tahsilat yaptığını öne sürdü.

Yıldız, normalde faturaların her ayın 5-6'sında okunduğunu, ancak sayaçların 3 Haziran civarında okunması nedeniyle mayıs tüketiminin zamlı tarifeden ücretlendirildiğini savundu. Tarife değişikliklerinde kıst fatura uygulanması gerektiğini belirten Yıldız, diğer kamu ve özel kuruluşların bu yöntemi kullandığını, İZSU'nun ise uygulamadığını söyledi.

Örnek olarak, 31 günde 22 ton su tüketen bir vatandaşın ton başına 88.86 TL ödeyerek 3 bin 106 TL fatura aldığını, kıst fatura uygulansaydı ödemenin yaklaşık 1550 TL olacağını ifade etti.

Konutlarda her faturada 1000- 1500 TL, sitelerde ise 50-100 bin TL fazla tahsilat yapıldığını belirten Yıldız, İZSU'nun 1.5 milyar TL'lik tutarı iade etmesini istedi.