Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında, futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilerin 2020-2026 yılları arasındaki yasal bahis kayıtları incelendi.

Çalışmalarda, görev yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarında rakip takım lehine, gol ve oyuncu bahisleri oynadıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, İstanbul merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 17'si yakalanırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Soruşturmada, daha önce eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

İncelemelerde, Beşiktaş eski yöneticisi Tolga Kırgız 1.488 kuponla ilk sırada yer alırken, Kerem Gürel 996, Avni Akdemir 218, Ünsal Yamaner 144, Savaş Tatil 124, Hasan Turan Güven 78 ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş 48 kuponla dikkat çekti. Gözaltına alınanlar arasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın oğlu Ali Sancak da yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis şikesi ve yasadışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.