Yargının hızlandırılması için hazırlanan 12'nci Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki yaklaşık 400 bin dosyayı ilgilendiriyor. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarının cezaları yarıya inerken miras satışlarında öncelik mirasçıların oldu. Hukuk davalarında duruşma arası ise en fazla 3 aydan uzun olmayacak.

IBAN MAĞDURLARINA İNDİRİM

IBAN mağdurları için 'etkin pişmanlık' mekanizması oluşturulacak. Suçtan elde edilen haksız menfaatin iade edilmesi, mağdurun zararının giderilmesi, soruşturma veya kovuşturmaya katkı sağlanması halinde faile etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecek ve cezada indirim yapılacak.

ÖNCELİK MİRASÇILARIN

Miras kalan taşınmazların aile içinde kalmasına yönelik düzenleme de pakette yer aldı. Buna göre maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında 3. kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda öncelik mirasçılarda olacak.

İŞKENCE SUÇLARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme, işkence ve eziyet suçlarıyla kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilecek suçlarda uygulanmayacak.

YARGILAMA SÜRESİ KISALACAK

Duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. Bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde, hâkim gerekçesini belirterek daha uzun süre belirleyebilecek.