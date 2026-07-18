Sosyal medya temsilcileri köşeye sıkıştı: Terleten sorulara cevap veremediler

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, sosyal medya temsilcilerini dinledi. Milletvekillerinin sosyal platform sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin can yakan sorularına "Yazılı yanıtlayacağız" diyerek kaçamak yanıt veren sosyal medya temsilcileri, sadece kendi aldıkları önlemleri açıklamakla yetindi. Ortaya konulan rakamlar kamuoyunda oluşan tepkilerin geç de olsa sosyal medya platformlarını harekete geçirdiğini ortaya koydu.

'YAYINLARA MÜDAHALE'

TikTok temsilcisi Ahmet Buğra Aydın, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın yasaklandığını açıkladı. Türkiye'ye ilişkin içerik denetimi verilerini de paylaşan Aydın, "2026 yılının ilk 6 aylık döneminde Türkiye'de toplam 7 milyon 192 bin 608 içerik kaldırıldı. 3 milyon 274 bin 773 canlı yayına müdahale edildi. Yaklaşık 761 bin şiddet içerikli video kaldırıldı" dedi.

'FAİLLER KARA LİSTEDE'

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından yurtdışından bir kişinin olaya ilişkin videosuna ilişkin bilgi verdi. Yeşil, "Bu saldırı manifestosunun bizim platformlarımızda yayınlandığına ilişkin hiçbir kanıt bulamadık. Ancak önlem olarak bu manifestoyu da 'banlama' dediğimiz işleme tabi tutarak kendi platformlarımızda yayılmasını engelledik. Faillerin isimleri kara listeye alındı. Bu isimlerle hiç kimse taklitçi, hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak. Böylece onları kahraman gibi gösteren paylaşımların da önüne geçtik. Okul saldırılarını 'ihlal eden tanımlamış şiddet olayı' olarak tanımlıyoruz. Bir çocuk doğum tarihini yanlış girerek hesap açmış mesela ama 9 yaşında. Yaş günü ile ilgili paylaşımları varsa yapay zekâ bunu tespit ediyor. Hesabını kapatıyor" diye konuştu. Komisyonda X Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek, yaşanan okul saldırılarının ardından 'Online Müdahale Protokolü'nün devreye alındığını ifade etti. Sadek, "Nefret, istismar, tacize yönelik tüm söylemler yasaklanıyor. Erişimi kısıtlandıran enstrümanlar kullanıyoruz. Kullanıcılar 13 yaş üstü olmalı. Yaş şartlarını taşımayanları platformdan çıkarıyoruz" açıklamasını yaptı.

İŞTE O SORULAR:

Bugüne kadar Türkiye için kaç tane tehdit tespit ettiniz, kaçını güvenlik makamlarına bildirdiniz?

Kullandığınız yapay zekâ, tarafsız bir teknoloji mi yoksa ticari hedefler doğrultusunda optimize edilmiş karar mekanizması mı?

Çocukların yaşlarının yanlış beyan edilerek hesap açılmasını engelleyen sisteminiz var mı?

Kaç okul saldırısı tehdidi nedeniyle hesap kapattınız?

Siverek'teki olayda açık tehdit olmasına rağmen neden hızlı şekilde dikkate almadınız?

Saldırı paylaşımları neden risk olarak işaretlenmiyor?

Neden güvenlik mekanizmalarını harekete geçirecek dijital uyarılar üretilmiyor?

Ölüm tehditleri neden çok hızlı şekilde analiz edilmiyor? Örneğin 'Bütün masum çocukları öldürseniz de elbet bir Musa sağ kalacak' sözü anında sosyal medyamızdan silinebiliyor. Aynı sistemlerin bir okul saldırısından önce yapılan açık tehditleri, şiddet çağrılarını, linç kampanyalarını, nefret örgütlenmelerini ve çocuk istismarına yönelik dijital mecrada oluşan sorunları hızlı tespit edemiyor?

Okul saldırılarından sonra bazı görüntüler uzun süre neden kalıyor?

TikTok'un sonsuz kaydırmasıyla ilgili önlem alacak mısınız?