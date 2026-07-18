Şüpheli kazada mahremler başrolde

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, olayın arkasındaki FETÖ bağlantılarına yönelik yeni bulgular ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmada, helikopterin düştüğü bölgedeki jet hareketliliği ile 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in suikast sürecindeki bağlantıları tespit edildi. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan ve radarı kapatarak alçak uçuş yaptığı değerlendirilen F-4 pilotu Ali Armağan'ın Adil Öksüz ile yoğun irtibatı belirlendi.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

Soruşturmada, İstanbul Hava Mahrem İmamı Erol Sağlam'ın kazadan 4 gün önce Malatya'ya giderek Ali Cingitaş ile görüştüğü, ortak irtibat noktası Cağfer Sarıkaya'nın ise 23 Mart 2009'da Adil Öksüz ve Harun Biniş ile ABD'ye uçtuğu tespit edildi. Kazadan 5 gün sonra Ali Cingitaş'ın Kemal Batmaz ile buluştuğu belirlendi. FETÖ itirafçısı Abuzer Dilekçi, suikast talimatının Fetullah Gülen tarafından verildiğini öne sürerken, ByLock yazışmalarında da olayın örgüt içinde "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" ifadeleriyle değerlendirildiği yer aldı. Operasyonda aralarında Ali Armağan'ın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.