Bakan Fidan: "Dileğimiz, İran ve Amerika anlaşmaya tekrar dönsün”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. "ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunan Fidan, "Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor." dedi.
Bakan Fidan, Katar ziyareti sırasında Katar TV'ye demeç verdi. Katar ile Türkiye'nin tarihi ve güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinin merhum Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani döneminde atıldığını belirtti.
Fidan, Katar halkına baş sağlığı ve merhum Şeyh Hamed'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Kendisi gerçekten sadece Katar için değil, İslam dünyası için ve dünya için vizyoner bir liderdi. Çok ciddi yapıcı katkıları oldu. Ve şu anda hem bölgemiz hem de ötesi bu katkılarından şu ana kadar yaptıklarından istifade ediyor." ifadelerini kullandı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de 2013'te görevi devralarak bölgede her konuda yapıcı rol oynadığını belirten Fidan, Türkiye ve Katar ilişkilerini üst düzey bir seviyeye taşımakla kalmayıp bölgesel sorunların çözümünde işbirliğinin de temelini attığını söyledi. Fidan, "Biz bugün Lübnan'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Sudan'a, Sudan'dan Gazze'ye, Filistin meselesine ve İran meselesine kadar birçok konuda Türkiye-Katar işbirliğinin ortaya koyduğu mümtaz örneğin, başkaları tarafından da artık bölgede takdir edildiğini, bir örneklik ortaya koyduğunu görüyoruz. Aslında bölgede rekabet yerine hep söylüyoruz, yapıcı bir işbirliğine ihtiyaç var. Katar'da onun için çok ciddi çaba gösteriyor." dedi.