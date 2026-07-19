Bakan Güler'den KKTC'de konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına denetim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler’den KKTC’de konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına denetim
AA

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, KKTC'de konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda Güler'in, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdiği aktarıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #YAŞAR GÜLER #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #KKTC

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