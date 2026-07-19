Bakan Gürlek’ten Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında dikkat çeken açıklama: “Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın gidilecek”

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında bugüne kadar 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirterek, bunlardan 27'sinin gözaltına alındığını, 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Gürlek, diğer 2 şüphelinin ise başka dosyalardan cezaevinde tutuklu bulunduğunu ifade etti.

FETÖ BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına ilişkin bağlantıların da detaylı şekilde incelendiğini kaydeden Gürlek, örgütsel irtibatlar, 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanıklarından Adil Öksüz ile bağlantılar, ByLock yazışmaları ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin tüm hususların deliller çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

"HAKİKATİ KARARTMAYA ÇALIŞAN YAPILAR ARAŞTIRILIYOR"

Dosyanın yalnızca geçmişte yaşanan elim bir kazanın soruşturulmasından ibaret olmadığını belirten Gürlek, devletin kılcal damarlarına sızarak gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan FETÖ'nün izlerinin de araştırıldığını ifade etti. Yargı makamlarının hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller doğrultusunda maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

"HİÇBİR ŞÜPHE CEVAPSIZ BIRAKILMAYACAK"

Soruşturmanın kapsamına ilişkin kararlılık mesajı veren Gürlek, "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek, açıklamasında soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile süreçte görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, açıklamasının sonunda, "Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ifadelerine yer verdi.