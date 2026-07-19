Emniyet’in yeni gözü Gökmen

Konya'da hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan GÖKMEN (Gökyüzü Kontrol Merkezi), kent genelinde güvenlik hizmetlerine yapay zekâ destekli otonom dronlarla destek veriyor.

6 AYRI NOKTADA KONUŞLU

Konya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan sistem, 15 Mayıs 2026'da hizmete başladı. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen 6 hava gözetleme sistemi, ihbarın alınmasının ardından yaklaşık 10 saniyede havalanarak en geç 5 dakika içinde olay yerine ulaşıyor ve canlı görüntü aktarıyor.

TERMAL ANALİZ DE YAPIYOR

Asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve trafik denetimlerinde kullanılan sistem; araç ve şahıs takibi, kişi yoğunluğu analizi ile termal kamera sayesinde riskli durumların tespitini sağlıyor.





TRAFİK YOĞUNLUĞUNU İZLEYECEK

Sistem, trafik yoğunluğunun izlenmesi, alternatif güzergâhların belirlenmesi, hatalı park ve trafik ihlallerinin tespitinde de aktif olarak kullanılıyor. Dronlarda çakar ve sesli uyarı sistemi de bulunuyor. Yaklaşık 50 dakika havada kalabilen dronlar, -30 ile +50 derece arasındaki hava koşullarında gece ve gündüz görev yapabiliyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, GÖKMEN'in ekipler olay yerine ulaşmadan önce havadan görüntü sağlayarak müdahaleyi hızlandırdığını belirtti.



TRAFİK YOĞUNLUĞUNU İZLEYECEK

Sistem, trafik yoğunluğunun izlenmesi, alternatif güzergâhların belirlenmesi, hatalı park ve trafik ihlallerinin tespitinde de aktif olarak kullanılıyor. Dronlarda çakar ve sesli uyarı sistemi de bulunuyor. Yaklaşık 50 dakika havada kalabilen dronlar, -30 ile +50 derece arasındaki hava koşullarında gece ve gündüz görev yapabiliyor. Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, GÖKMEN'in ekipler olay yerine ulaşmadan önce havadan görüntü sağlayarak müdahaleyi hızlandırdığını belirtti.