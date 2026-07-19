Eylem planı hazır
Türk Akademi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin temel hedefinin riskleri ortaya çıkmadan önlemek olduğunu söyledi.
Hapishanelerde bulunan hükümlülerin yaklaşık üçte birinin uyuşturucu suçlarından cezaevinde olduğunu belirten Yılmaz, hırsızlık, gasp ve kadına yönelik şiddet gibi suçların önemli bölümünün de bağımlılıkla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Teknoloji, internet, kumar ve yasa dışı bahis gibi yeni bağımlılık türlerinin riskleri artırdığını vurgulayan Yılmaz, başkanlığını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda alınan kararların yüzde 93'ünün hayata geçirildiğini açıkladı.
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 7 başlıklı eylem planının uygulandığını da aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bağımlılıkla mücadelenin merkezine aileyi yerleştirdiklerini belirterek, 15 yaş sosyal ağ erişim sınırı, 3 sosyal risk haritası ve Batman'da 1286 mahallede yürütülen pilot çalışmanın ülke geneline yaygınlaştırılacağını söyledi.
Hapishanelerde bulunan hükümlülerin yaklaşık üçte birinin uyuşturucu suçlarından cezaevinde olduğunu belirten Yılmaz, hırsızlık, gasp ve kadına yönelik şiddet gibi suçların önemli bölümünün de bağımlılıkla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Teknoloji, internet, kumar ve yasa dışı bahis gibi yeni bağımlılık türlerinin riskleri artırdığını vurgulayan Yılmaz, başkanlığını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda alınan kararların yüzde 93'ünün hayata geçirildiğini açıkladı.
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 7 başlıklı eylem planının uygulandığını da aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bağımlılıkla mücadelenin merkezine aileyi yerleştirdiklerini belirterek, 15 yaş sosyal ağ erişim sınırı, 3 sosyal risk haritası ve Batman'da 1286 mahallede yürütülen pilot çalışmanın ülke geneline yaygınlaştırılacağını söyledi.