Harvard'lı Türk profesör, babasının vasiyetini bilimle yaşattı
ABD'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz, babası Mehmet Zihni Yılmaz'ın "Türkiye ile bağınızı koparmayın, Türk bilim insanlarıyla birlikte çalışın" vasiyetini iki ülke arasında kurduğu akademik işbirlikleriyle yaşatıyor. MIT'de biyoloji profesörü, Harvard Tıp Fakültesi'nde bağırsak biyolojisi ve patolojisi alanında çalışmalarını sürdüren 48 yaşındaki Yılmaz, 2019'dan bu yana araştırmalarının bir bölümünü Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi (EgeSAM)'nde yürütüyor. Türkiye ile ABD arasında öğrenci ve araştırmacı değişim programlarının gelişmesine öncülük eden Yılmaz, Amerikalı bilim insanlarının İzmir'de eğitim vermesine, Türk araştırmacıların ise ABD'deki laboratuvarlarda çalışma imkânı bulmasına katkı sağlıyor. Kovid-19 salgını döneminde ailesiyle iki yıl İzmir'de yaşayan Yılmaz, Türkiye'nin biyoteknoloji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. AA