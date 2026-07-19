İBB’den 7 yılda zam üstüne zam: Faturalarda yüzde 1500-3600 arası artışlar yaşandı

İstanbulluya hizmet yerine, kentin kaynaklarını rüşvet aracı yapan CHP yönetimi mega kenti iflasa sürüklerken vatandaşa verdiği seçim vaatlerini de havada bıraktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde 4 TL olan su birim fiyatı, yüzde 1500 artışla 60 TL'ye ulaştı. Toplu ulaşımda tek tam bilet 2.60 TL'den 46.20 TL'ye yükselirken, toplam artış oranı yüzde bin 776 oldu. İSPARK'ta 1 saatlik otopark bedeli, yüzde 3666 zamla 6 TL'den 220 TL'ye yükseltildi. AK Parti döneminde su havzalarını korumak amacıyla kamulaştırılan alanların satışı dahi yapılmasına rağmen 2019'da sadece 350 milyon TL iç mali iç borcu bulunurken 2025 itibariyle borç stoğu 40 milyar 493 milyon TL'ye çıktı. İBB Meclisi'nin pazartesi günü yapılan toplantısında konuşan AK Partili Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, belediyenin iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının mali tabloları ile kentteki zam oranları hakkında bilgi verdi. Kaynar, 2019 yılından bu yana geçen 7 yıllık dönemde su, toplu ulaşım ve otopark ücretlerinde yaşanan tüm artışları ve İSKİ'nin mali yapısını resmi veriler üzerinden eleştirdi.

İSKİ'DE AÇIK 10 MİLYAR TL

Zamlara ve taşınmaz satışlarına rağmen kurumun mali dengesinin açık verdiğini vurgulayan Kaynar, şu verileri paylaştı: "İSKİ, 2025'te 76 milyar 993 milyon TL gelir elde ederken, gideri 86 milyar 8 milyon TL oldu. Bütçesi 10 milyar TL açık verdi. 2024 yılında 8 milyar TL olan arsa satış geliri, 2025 yılında yüzde 269 artış göstererek 30 milyar 902 milyon TL olarak gerçekleşti." İSKİ'nin borç stoğuna da değinen Kaynar, 2019 yılında kurumun dış borcu bulunmazken sadece 350 milyon TL iç mali iç borcu olduğunu kaydetti.