Sahipsiz hayvanların yüzde 92.35’i barınakta

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda incelemelerde bulundu. Çiftçi, tesisin 180 dönümlük bir alanı kapsadığını aktararak, "Şu anda burada 6 bin 500 hayvan doğal yaşam alanında, barınakta muhafaza ediliyor. 12 veteriner hekim, toplamda da 85 kişi burada çalışıyor" diye konuştu. Şartların oldukça güzel ve hayvan refahının sağlandığını yaptığı incelemede gördüğünü anlatan Çiftçi, çalışmalardan dolayı Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Çiftçi, bu konudaki çalışmaların geçen yıl 15 Mart tarihinde başladığına değinerek, şöyle devam etti: "İlk önce 51 il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da temmuz ayında büyükşehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyükşehirdeki çalışmalar temmuz ayı itibarıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak, doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak."