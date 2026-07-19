Toplanan bağışlar depolarda çürüdü

Ahbap Derneği kuruclarından olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. 'Nitelikli hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bedelsiz senet kullanma' ve 'yasadışı bahis' suçlarından sabıkası bulunan Çelik etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Levent'in bahis ve borsa işlemleri için kendi hesaplarını kullandığını anlatan Çelik özetle şunları söyledi: Kendisine paraların dernek parası olup olmadığını sormuştum. Bana asla böyle bir şey söz konusu olmadığını, arkadaşlarından aldığı borçlarla borsa ve bahis oynadığını söyledi.

Haluk Levent'e borç verdim, alacağım var. Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordum.

Bağışlarla alınan bazı malların depolarda çürüdüğünü ve gerekli yerlere ulaşmadığını biliyorum. Derneğin satın alma biriminde görev yapan Deniz bu hususu biliyor. Şüpheli Çelik'in ifadesi ve dava dosyasına giren MASAK verileri, bahis ve kumar için kullanılan çarpıcı miktarları gözler önüne serdi. Alper Çelik'in hesaplarından D Elektronik Şans Oyunları hesabına 6 bin 126 işlemde toplam 279 milyon 367 bin 817 lira transfer edildi. Bahis firmasından Çelik'in hesabına ise 1.894 işlemde 89 milyon 90 bin 663 lira geri döndü. Rapor detayında, Çelik'in bu platformda 190 milyon 270 bin lira tutarında kupon yatırıp kaybettiği belirtildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited firmasına ise 13 Ağustos 2023 ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında 9 işlemde toplam 3 milyon 47 bin 567 lira gönderildi. Çelik ifadesinde; Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde bu hesaba para yatırmasını kendisinden bizzat istediğini anlattı.

7 MİLYON VATANDAŞ EVLERİNE KAVUŞTU

TOKİ, Türkiye'nin en büyük şantiyesini kurduğu Malatya İkizce Mahallesi'nde afet konutları ile birlikte İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutları da tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini paylaştı. Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de yuvalarında huzurla oturuyor" ifadelerine yer verdi.