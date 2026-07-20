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Bakan Bayraktar, minik güreşçilerin müsabakalarını izledi!

Bakan Bayraktar, minik güreşçilerin müsabakalarını izledi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonasına iştirak ederek minik güreşçilerin müsabakalarını seyretti. Bakan Bayraktar konuşmasında, “Sonuna kadar Türk güreşinin ve sporcuların yanındayız, inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 21:55

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Ankara Spor Salonunda düzenlenen 2. Büyük Güreş Festivali Minikler Şampiyonasına iştirak etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile birlikte minik güreşçilerin müsabakalarını izleyen Bayraktar, müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, "Sonuna kadar Türk güreşinin ve sporcuların yanındayız, inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İnşallah sizlerin içerisinden Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları; nice Taha'lar, nice Avrupa şampiyonluğunda, dünya şampiyonluğunda rekorlar kırmış Rıza pehlivanlar çıkacak.