Bakan Gürlek Dünya Kupası Bahis Operasyonunu duyurdu: "Yasa dışı bahise geçit vermeyeceğiz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile Siber Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Kupası Final Maçı öncesi yasadışı bahisle mücadelede düğmeye basmış, yasa dışı bahis trafiğinin tavan yaptığı dakikalarda ekipler, 6 bin 314 banka hesabını anında bloke etmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyonda, 19 Dış Finans Evi ve çete elebaşlarına yönelik dev operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

DÜNYA KUPASI FİNALİ ÖNCESİ DEV OPERASYON

Milyonlarca futbolseverin kilitlendiği 2026 FIFA Dünya Kupası Finali, yasa dışı bahis baronları için büyük bir yıkımla sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı'nın 01.11.2025 tarihli ve 33064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/18 sayılı "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" genelgesi ile Adalet Bakanlığı'nın 16.02.2026 tarihli koordinasyon yazısı doğrultusunda düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 26.06.2026 tarihinde özel olarak kurulan "Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu", alanında uzman kadrosuyla dev organizasyonu adım adım takip etti.

50 MİLYAR DOLARLIK BAHİS OPERASYONU

Yapılan küresel ve yerel analizlerde, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bahis için harcanan devasa rakamın 35 milyar dolar olduğu, 2026 organizasyonunda ise bu hacmin 50 milyar dolara ulaşacağı tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen koordineli çalışmalarda, illegal para trafiğinin en yüksek seviyeye ulaşacağı anda Final Maçı, operasyon günü olarak belirlendi.

6 BİN 314 BANKA HESABINA EŞ ZAMANLI BLOKE

Dünya Kupası Final Maçı öncesi 6.314 banka hesabının tespit edildiğini ve bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını ifade eden Bakan Gürlek, "Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

19 DIŞ FİNANS EVİ VE PANEL SİSTEMİ ÇÖKERTİLDİ

Operasyon sadece hesap blokeleriyle sınırlı kalmadı. Yapay zeka destekli AVCI programıyla yasadışı bahis sitelerine entegre halde çalışan ve organize para transferlerini sağlayan PANEL sistemine bağlı 19 Dış Finans Evi deşifre edildi. System yöneticisi ve çete üyesi olduğu belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 16'sı yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.