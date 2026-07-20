Bakan Gürlek talimatı verdi: "Terör Suçları Soruşturma Büroları kurulacak"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulacağını bildirdi. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Terör soruşturmalarının tek merkezden, uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları sorumluluğunda yürütülmesi hedefleniyor.