Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan'In mesajı şu şekilde:

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.

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