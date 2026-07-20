Boğaziçi mezuniyetinde skandal paylaşım: Tijen Mergen’den Müslümanları hedef alan alçak sözler

Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş kadını Tijen Mergen, okulun 159. Mezuniyet Töreni'nin ardından LinkedIn hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Kampüsteki atmosferden rahatsızlığını gizlemeyen Mergen, törene katılan muhafazakar aileleri ve öğrencileri hedef alarak adeta kin kustu.

EVLATLARININ GURURUNA ORTAK OLAN AİLELERİ HEDEF ALDI

Üniversitedeki değişimi "üzüntüyle izlediğini" belirten Mergen, rahatsızlığının sebebini ise ailelerin giyim kuşamı üzerinden tanımladı. Yıllarca emek verip çocuklarının bu mutlu gününü paylaşmaya gelen insanları çağdışı ilan eden Mergen, paylaşımında şu skandal ifadelere yer verdi:

"Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim."

25 ŞUBAT ZİHNİYETİ YİNE HORTLADI

Yazı boyunca "farkındalık" ve "hoşgörü" maskesi arkasına sığınan Mergen'in, araya sıkıştırdığı ifadelerle İslami değerleri aşağılaması gözlerden kaçmadı. Farklılıklara saygı edebiyatı yapıp muhafazakar kesimi ötekileştiren bu yaklaşım, zihinlerde 28 Şubat döneminin karanlık üniversite atmosferini yeniden canlandırdı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör