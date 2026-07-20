Türkiye, önce Avrupa Parlamentosu ardından Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a ilişkin skandal kararlarına cevabını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü öncesinde Ada'nın güneyinde kararlılık uçuşları yaparak verdi. Temmuzun ilk haftasında Rum- Yunan milletvekillerinin girişimi ile Kıbrıs Barış Harekatını hedef alan ve TSK'yı karalayan bir karara imza atan Avrupa Parlamentosu'nun ardından son olarak Avrupa Birliği de yayımladığı "Ortak Anlayış" belgesinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Türkiye'yi ön yargılı ve çarpık anlayışla hedef aldı. Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla söz konusu tepkisini en sert şekilde ortaya koyarken, en net cevabını ise sahada verdi. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşla hem Rum-Yunan ikilisine hem de AP ve AB'ye anlamlı bir mesaj verildi.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Rum terör örgütü EOKA'nın işlediği vahşi katliamları sergileyen Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

'HER ZAMAN HER YERDE'

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Kıbrıs'ın güneyinde yapılan eğitim uçuşlarına ilişkin paylaşımında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz" denildi.