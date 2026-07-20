İçişleri Bakanlığı'ndan siber operasyon: 669 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 361’i tutuklandı. 191’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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