İçişleri Bakanlığı'ndan siber operasyon: 669 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 361’i tutuklandı. 191’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan siber operasyon: 669 şüpheli yakalandı
DHA
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.


Ayrıntılar Geliyor... Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý