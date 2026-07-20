İşkence hücrelerinden hafıza müzesine

Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 1972 yılında yapımına başlanan Diyarbakır Cezaevi, 4 Temmuz 1980'de açıldı. 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetime devredilerek "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanılan cezaevinin adı, kötü muamele ve işkencelerle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021'de kenti ziyaretinde, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" açıklamasının ardından çalışmalar başlatıldı. 11 Ekim 2022'de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin restorasyon çalışmalarına başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Anı ve Etnografya Müzesi'ne dönüştürülerek hücreler ve koğuşlar yeniden düzenlendi. Eski döneme ait resimler hazırlandı ve ziyaretçileri anlatan temsili heykeller yapıldı. Yılbaşına kadar çalışmaların tamamen bitirilmesi hedeflenen müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçekleştirmesi bekleniyor.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün arşivinden resimleri de müzede yerini aldı. Resimler arasında Diyarbakır Cezaevi'ndeki kötü uygulamalarıyla bilinen Cezaevi Komutanı Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran ve köpeği Joe da var.