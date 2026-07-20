Kayıp cihazı dosyaya yazmadılar

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklanan 19 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler suçlamaları reddetse de ifadeleri; arama-kurtarma skandallarını, delil karartma girişimlerini ve olay yeri güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Soruşturmanın en kritik halkasını ise helikopterin kaza nedenini, uçuş rotasını ve olası jet müdahalelerini aydınlatabilecek en hayati teknik delil olan ARGUS 5000CE navigasyon cihazının enkazdan gizemli bir şekilde çalınması oluşturdu.

Sivil kaza kırım heyetinde yer alan Mehmet Sevdim, Ferudun Seren ve Kerem Mumcuoğlu, 31 Mart'taki incelemede cihazın kokpitte olmadığını fark ettiklerini kabul etti. Şüpheliler, "Kamuoyunda spekülasyon oluşmasın gerekçesiyle bu hayati durumu resmi kaza raporuna yazmadık" dedi. Cihazın kaybolmasına ilişkin tutanağın ise Mayıs 2009'da, geçmişe dönük tarihle sahte olarak düzenlendiği belirlendi.

Askeri heyet başkanı Ebubekir Semih Yüksekkaya ise cihazların sivil ekibin elindeyken kaybolduğunu veya fotoğraf hilesiyle gizlendiğini ileri sürdü. Yüksekkaya, helikoptere ait "dönüş kayıt müşiri" adlı parçanın da sivil heyetin odasında yapılan aramada çıktığını iddia etti.

Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'nün mahrem yapılanması, firari Adil Öksüz bağlantıları ve ByLock yazışmalarının incelendiğini vurgulayarak, "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletimiz sonuna kadar gidecektir" dedi.