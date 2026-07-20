Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel’de değildir

Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel’de değildir
ANKARA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Bahçeli, "Kıbrıs Türk halkını egemen bir halk olarak değil, yalnızca Ada'nın 'meşru bir topluluğu' olarak tanımlayan bu rapor; Türkiye'ye Kıbrıs Türklerine 'siyasi alan açması' çağrısında bulunmakta ve tüketilmiş federasyon modelini tek çözüm seçeneği olarak dayatmaktadır. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade, Brüksel'de değildir. Yıllardır farklı isim ve ambalajlarla tedavüle sokulan, fakat özünde Kıbrıs Türkü'nü Rum idaresine tabi bir unsur haline getirmeyi amaçlayan federasyon düşleri bayatlamıştır" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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