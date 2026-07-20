Kıbrıslı Türk mücahitlerin cesaretinin sembolü: Tutsak tanklar
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıslı Türk Mücahitler tarafından Rumlardan ele geçirilen 3 tank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Akıncılar köyünde, "tutsak tanklar" olarak 52 yıldır sergileniyor. Tankları Akıncılar'a getirenler arasında yer alan Kıbrıslı Türk Mücahit İsmail Akandere, Türk askeri Ada'ya çıktığında Rumların kendilerine taarruz etmek için cephe hattına 5 tank sürdüğünü belirterek, Türk savaş uçakları birini vurunca Rum tankçısının bunları bırakarak kaçtığını aktardı. Akandere, "Bu tankları III. Makarios bize karşı kullanmak için almıştı, bize doğrultulmuş tankların namlularını onlara çevirdik" dedi.