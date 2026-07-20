Kıbrıs’ta barış mührünü Türk askeri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kıbrıs Türkü'nü topyekûn yok edilme tehlikesinden kurtarmak için gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Kanlı Noel'den Kumsal Katliamı'na uzanan insanlık dışı saldırıları durduran Mehmetçik, 20 Temmuz 1974'te garantörlük hakkını kullanarak tarihin akışını değiştirdi. 20 Temmuz sabahı başlayan harekât, yalnızca bir askeri başarı değil; millet iradesinin, garantörlük hukukunun ve Türk devletinin mazlumun yanında durma kararlılığının dünyaya ilanı oldu. Bugün Kıbrıs'ta hüküm süren barışın temelinde, Mehmetçiğin canı pahasına yazdığı o destan bulunuyor.

EOKA'DAN SİSTEMATİK KATLİAM

* 1 Nisan 1955'te kurulan EOKA terör örgütü, Türkleri sistematik şekilde hedef aldı. Köyler boşaltıldı, masum siviller katledildi, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Türkleri saldırılar karşısında 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) çatısı altında birleşerek direnişi örgütledi. 1959'daki Zürih ve Londra Antlaşmaları'yla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ise Rum yönetiminin 1963'te Türklerin anayasal haklarını gasp etmesiyle fiilen işlemez hale geldi.

* 20 Aralık 1963'te başlayan ve "Kanlı Noel" olarak tarihe geçen saldırılarda yüzlerce Kıbrıs Türkü şehit edildi, 103 Türk köyü boşaltıldı, yaklaşık 25 bin kişi göçe zorlandı. Ardından yaşanan Kumsal Katliamı'nda Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ile üç küçük evladı Murat, Kutsi ve Hakan'ın banyo küvetinde katledilmesi, Rum vahşetinin hafızalara kazınan en acı sembollerinden biri oldu. ❱ Rum ve Yunan birliklerinin saldırıları 1964'te de devam etti. Erenköy'de Türk halkını hedef alan saldırılar üzerine Türkiye sınırlı hava harekâtı düzenleyerek büyük bir katliamı önledi. Bu süreçte uçağı düşürülen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, esir düştükten sonra işkenceyle şehit edildi ve Türk milletinin kahramanları arasındaki yerini aldı.

TÜRK ASKERİ KIBRIS'A ÇIKTI

* 1974'te Yunanistan destekli darbenin ardından Kıbrıs Türklerinin varlığı yeniden büyük tehdit altına girdi. Bunun üzerine Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı. Mehmetçik, adaya çıkar çıkmaz yalnızca toprak değil, umut da taşıdı. Böylece Kıbrıs Türkü'nün güvenliği sağlandı ve adaya kalıcı barışın temelleri atıldı.

BARIŞIN BEDELİ ÖDENDİ

* Harekât boyunca 498 Mehmetçik ile 786 Kıbrıslı mücahit şehit düştü. Aziz şehitlerin fedakârlığı sayesinde Kıbrıs Türkü geleceğine güvenle bakarken, Türk milleti de tarih boyunca mazlumun yanında olmaktan vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Aradan 52 yıl geçse de Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk milletinin cesaretini, kardeşlik hukukunu ve milli iradesini simgeleyen en büyük destanlardan biri olarak yaşamaya devam ediyor.