KKTC Başbakanı Ünal Üstel: ‘KKTC geçici değil kalıcıdır’
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Ünal Üstel yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, harekâtın yalnızca Kıbrıs Türk halkını değil, Ada'nın geleceğini de kurtardığını vurgulayan Üstel, "Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin desteğiyle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunduklarını belirten Üstel, artık federasyon müzakerelerine dönüşün mümkün olmadığını belirtti.