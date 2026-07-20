TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinde "çerçeve yasa" konusu ele alınacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "çerçeve yasa" düzenlemesine ilişkin taslağın, yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında görüşecek. Ardından Dem Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.

Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yarın saat 16.00'da bir görüşme gerçekleştirecek.

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