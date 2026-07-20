Yasadışı bahiste 23 şüpheliye yakalama kararı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Yasadışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edildiğini belirten Gürlek, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını bildirdi. Gürlek, şunları kaydetti: "Yasadışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edildi. 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldı."