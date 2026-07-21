1 milyar liralık yatırım Van Gölü’nü dönüştürüyor

Van'da düzenlenen Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı'nda, "Van Gölü Havzası 2026 Durum Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden çalışmalar kapsamında Van Gölü'nün korunmasına yönelik bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Rapora göre, çevresel altyapı yatırımları kapsamında Van ve Bitlis'e toplam 1 milyar TL'nin üzerinde finansman sağlandı. Van'da atıksu arıtma hizmetinden yararlanan nüfus oranı 2020'de yüzde 38,4 seviyesindeyken 2025 itibarıyla yüzde 98,9'a yükseldi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Van Gölü Havzası'nın Türkiye'nin doğal ve kültürel açıdan en değerli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, çalıştayın ortak akıl temelinde yürütülen önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Çalıştayda uzmanlar, ikinci gün gerçekleştirilecek tematik oturumlarda Van Gölü Havzası'nın geleceğine yönelik stratejik yol haritasını oluşturacak önerileri ele alacak.