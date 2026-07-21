Ada’da huzur 52 yaşında

Kıbrıs'ta Enosis hayalini tarihe gömen ve Kıbrıs Türkü'nü EOKA'nın katliamlarından kurtaran Barış Harekatı'nın 52'inci yıl dönümü görkemli törenlerle kutlandı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın temsil ettiği törenlere TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı. Ada'ya barış, güven ve huzur getiren ve tarihi bir dönüm noktası olan Mutlu Barış Harekatı'nın 52'inci yıl kutlamaları bölgesel gelişmeler ışığında Kıbrıs'ın artan stratejik önemi çerçevesinde bu yıl daha anlamlı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün kayıtsız şartsız en büyük destekçisi olacağına yönelik mesajları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız etmişti.

HAVADA, KARADA VE DENİZDE GÖZDAĞI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 20 Temmuz vesilesiyle Girne'de TCG Gökova, TCG Tufan ve TCG I.İnönü tarafından liman ziyareti, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Lefkoşa'da muharip uçak geçişi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı, "Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesi daima hafızamızda yaşayacak. Unutmadık, unutturmayacağız" notunu paylaştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecek" mesajı verdi.