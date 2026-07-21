AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: “Kıbrıs’ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gittiği KKTC’de açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu belirten Yayman, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır." dedi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Yayman, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Yayman'a, ziyarette Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Başkan Vekili Şamil Ayrım ile AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve gazeteci Yavuz Donat da eşlik etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yayman, Rumların, Kıbrıs'taki Türk askerini hedef alan açıklamalarını eleştirerek, "Türk ordusunun Ada'daki varlığı, hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur hem de Rum halkının güvencesi ve huzurudur. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur." ifadesini kullandı.
"ARTIK 2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ZAMANIDIR"
Hüseyin Yayman, Kıbrıs Türk tarafının çözümden yana tavır almasına rağmen hep müzakerelerden zararlı çıktığına dikkati çekerek, federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Federasyon defteri kapanmıştır" sözüne atıfta bulunan Yayman, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır. Kıbrıs Türk halkının artık müzakerelerde gidilecek bir yeri kalmamıştır. Hem Annan Planı'na Rum'un verdiği tepki hem de Crans-Montana'daki görüşmelerde ortaya çıkan sonuç bunu ortaya koymuştur." diye konuştu.