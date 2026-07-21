AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: “Kıbrıs’ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır”

Yayman, bu ayın sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ada'ya geleceğini hatırlatarak, Guterres'in, KKTC Cumhurbaşkanı ve halkı tarafından en iyi misafirperverlikle karşılanacağına emin olduğunu vurguladı. Kıbrıs davasının, Türk milletinin davası olduğuna işaret eden Yayman, şunları kaydetti: "KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Son Türk devletini kuran, büyük başbuğ rahmetli Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onun fikirleri çok önemli, bugün onun fikirlerinin hayatta olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs meselesi, Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır ve Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir."