Bakan Göktaş’tan ’Suça sürüklenen çocuklar’ düzenlemesi açıklaması: Amacımız çocuklarımızı her türlü tehditten korumak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını da öngören 18 maddelik teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, bu kapsamda kurulan TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Göktaş, toplumsal yapının değiştiğini, risklerin çeşitlendiğini, dijitalleşme ve çocukları hedef alan yeni suç yöntemlerinin bu alanda yeni bir bakış açısını gerekli kıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, yeni mevzuatla beraber bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, aynı zamanda da özellikle çocukları suça sürüklenmeden önce önleyici tedbirleri en etkili şekilde hayata geçirmek üzere çok önemli bir düzenleme. Meclis'te bugün Komisyon'da görüşülmeye devam edilecek. Adalet Komisyonumuzda görüşülüyor. Bizim amacımız, çocuklarımızı her türlü riskten, tehditten korumak, önlemek. Dolayısıyla bu yeni yasal düzenlemenin yüzde 75-80'i, koruyucu ve önleyici tedbirlerin daha etkin, güçlü ve koordineli şekilde yürütülmesini öngörüyor."

"AMACIMIZ, HİÇBİR ÇOCUĞUMUZUN SUÇA BULAŞMADAN GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKABİLMESİ"

Bakan Göktaş, Bakanlığın çocuk koruma sisteminde merkezi koordinasyonu üstlenerek ilgili kurumlar arasında eş güdümü sağlayacağını ifade ederek, çocukların suça sürüklenme risklerinin erken tespit edilmesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanmasını hedeflediklerini söyledi.

Göktaş, düzenlemeyle, tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuk hakkında 24 saat içinde acil korunma raporu düzenlenebileceğini, ailelere de çeşitli yükümlülükler getirildiğini kaydetti.

Teklifin en kısa sürede yasalaşmasını istediklerini dile getiren Göktaş, "Amacımız, hiçbir çocuğumuzun suça bulaşmadan geleceğe daha güvenle bakabilmesi, bir suça bulaşma ihtimali varsa erken şekilde rehabilite edilmesi ve desteklenmesi." dedi.

AİLE VE GENÇLİK FONU ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIRILIYOR

Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşüşe dikkati çekerek, genç evlilikleri teşvik etmeye ve çocuk sayısını artırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini hatırlatan Göktaş, "29 Temmuz'da da inşallah bu ayki ödemelerimiz hesaplara yatacak. Bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. 2 ve 3 üzeri 700 bin 541 çocuk için düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz. Amacımız, aile dostu ekosistemi güçlendirmek, ailelerin daha konforlu ve bakım yükünün paylaşıldığı bir mekanizma oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugün itibarıyla 24 bin 946 gence 2,8 milyar lira ödeme yapılacağını bildirerek, bugüne kadar toplam 16 milyar 797 milyon liralık destek sunduklarını aktardı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ailelere gelir desteği sunmayı ve çalışma hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olabilecek çok kıymetli bir çalışma hayata geçiyor. Mevzuat çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Haftalık ay bazında özellikle çalışmalarımız takip ediliyor ve inşallah tekrar açıldığında Meclis takvimine göre kanun olarak geçirilmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, 19 Temmuz'da yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladığını anımsatarak, vatandaşların sınır kapısından geçerken yaşadığı duygusal anların kendisini de derinden etkilediğini söyledi.