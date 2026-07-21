Boşanma davaları hızlandı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; 2016-2025 yılları arasındaki aile mahkemelerinde görülen davalara ilişkin kapsamlı istatistiksel değerlendirmeler ortaya koydu.

Verilere göre; nüfus artışının da etkisiyle son 10 yılda boşanma ve boşanmayla ilişkili dava sayılarında yaşanan artışa karşın, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve dosya birikiminin eritilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edildi. Çalışmada ayrıca bölge adliye mahkemelerinde görülen boşanma davaları, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruyucu ve önleyici tedbirler ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan evlenme ve boşanma verileri de ele alındı.

VELAYETTE BÜYÜK ARTIŞ

2016 yılı ile kıyaslandığında boşanma davalarında dosya sonuçlandırma oranı yüzde 92.9'dan yüzde 102.1'e, nafaka davalarında yüzde 88'den yüzde 108.2'ye, velayet davalarında yüzde 68.8'den yüzde 103.3'e, evlenmenin iptali davalarında yüzde 112.7'den yüzde 120.1'e, ayrılık davalarında ise yüzde 79.1'den yüzde 106.8'e yükseldi. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka, velayet gibi davaların 2024 yılına göre azaldığı belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hassasiyetle üzerinde durduğu, boşanma davalarının uzun sürmesiyle oluşan mağduriyetleri önlemek için yapılacak reform çalışmalarının hayata geçirilmesiyle bu oranın 2026 yılı verilerinde çok daha yüksek olması bekleniyor.