Cambridge Camii saygı ve dayanışmanın sembolü oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camii'ne gerçekleştirdiği ziyaretin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Yazılı açıklamasında caminin dün fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin, bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kral 3. Charles'ın farklı kültür, köken ve inanca mensup insanların barış içinde yaşamasına verdiği öneme dikkati çeken Erdoğan, Kral Charles'ın bu yöndeki gayretlerinin bilindiğini vurguladı. Dost İngiltere halkına selamlarını ileten Erdoğan, Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Erdoğan, başta Türk vatandaşları olmak üzere İngiltere'de yaşayan Müslüman toplumun üyelerini de hürmetle selamladığını kaydetti. Bu arada Kral Charles, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun'un da yer aldığı ziyarette caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret, bir İngiliz hükümdarının Müslümanlara ait bir ibadet yerine gerçekleştirdiği başlıca ziyaretlerden biri olarak kayıtlara geçti.

ÇEVRE DOSTU ÖZELLİKLERİ İLE AVRUPA'DA İLK

Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, "Avrupa'daki çevre dostu ilk cami" olarak dikkati çekiyor. Camide fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı, doğal havalandırma sistemleri ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanıldı. Doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor. Elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor.