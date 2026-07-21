CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde gerginlik!

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni İl Başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece saat 01.00 sıralarında CHP Ankara İl Başkanlığı binasına girmesi sonucunda 'mutlak butlan' kararı sonrasında görevden alınan eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık ve beraberindeki CHP'liler il binası önünde İl Başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindekilere tepki göstererek Yıldırım ve heyetinin binadan çıkmasını istedi.

Emniyet güçleri il binası önüne gelerek il başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı.

Eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık, il binası önünde yaşanan duruma tepki göstererek, "Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, tek tip siyah elbise giyen kişilerin burada bulunmasıdır. Biz, bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle polisten kimlik kontrollerinin yapılmasını ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını talep ettik. Emniyetin de üzerine düşeni yapacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde il binasından ayrıldığı esnada Işık ve beraberindeki CHP'liler tarafından protesto edildi.

Olay, CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım ve heyetinin polis güçleri eşliğinde il binasının olduğu alandan uzaklaşması ve dışarıda bulunan Işık ve destekçilerinin il binasına girmesiyle son buldu.

