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  • CHP'de arınma sürüyor! İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

CHP'de arınma sürüyor! İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer ve parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olan İstanbul’daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. Tekin, ilçe başkanlarının tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiğini ifade etti.

CHP’de arınma sürüyor! İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı
CHP’de arınma sürüyor! İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

Son dakika haberleri: Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 7 ilçe başkanı yönetiminin görevden alındığını ifade etti. İlçe başkanları hakkında tedbirli olarak disiplin sürecinin başlatıldığını belirten Tekin, "Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir." dedi.

Tekin'in paylaşımı şu şekilde:

"DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI"

"Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

CHP’de arınma sürüyor! İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez.

Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.

CHP’de arınma sürüyor! İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

İŞTE GÖREVDEN ALINAN İLÇE BAŞKANLARI VE YÖNETİMLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur.

-CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi

-CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi

-CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi

-CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi

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CHP’de arınma sürüyor! İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

-CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi

-CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi

-CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi

Görevlerinden alınmıştır."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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