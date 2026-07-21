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CHP'de arınma sürüyor! İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

CHP'de arınma sürüyor! İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer ve parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olan İstanbul’daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. Tekin, ilçe başkanlarının tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 21:42 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2026 21:57

Son dakika haberleri: Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 7 ilçe başkanı yönetiminin görevden alındığını ifade etti. İlçe başkanları hakkında tedbirli olarak disiplin sürecinin başlatıldığını belirten Tekin, "Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir." dedi. Tekin'in paylaşımı şu şekilde: "DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI" "Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.