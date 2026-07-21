Mutlak butlan kararı sonrası partiyi yangın yerine çeviren Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bu kez CHP kürsüsünden "yeni parti" reklamı yapacak olması, CHP'lilerde öfke patlamasına yol açtı. 1989-1994 yılları arasında Sincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP'li Aziz Gürsoy, Özel ve ekibinin partiye ağır darbeler indiren provokatif hamlelerini SABAH'a yorumladı:

6 ok dışında, 'kendilerince' merkez ve makul bir partinin kuruluşunu CHP Grup Salonu'nda açıklamak onursuzluktur. Ancak sizin gibi yolsuzluk, hırsızlık savunucularına yakışır.

Temelleri 2017'de Batı İstanbul Vakfı ile atılan, CHP'yi ve devleti ele geçirme projesinin ortağısınız.

Sürekli yardım dilendiğiniz emperyalist liderleri unutmadık. Batı'ya 'Bizi yalnız bırakıyorsunuz' diye dil döktüğünüzü unutmadık.

Alın avanenizi daha fazla CHP'yi yıpratmadan çekin gidin. CHP'de göreviniz bitmiştir. Size hakkımız helal değildir.