İzmit Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

KOMİSYON ADI ALTINDA PARA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheliye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın ve İhale sorumlusu Leyla Kıran'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında evinin önünde kısa bir açıklama yapan Başkan Hürriyet, "Gönlüm çok rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın" ifadelerini kullandı.

İŞ ADAMINDAN 3 KİLO ALTIN İTİRAFI

İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında iş adamı Turgut Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altın verdiğine dair ifadesi ortaya çıktı. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen iş adamı Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde Hürriyet'in kendisinden yardım istediğini, ihale tamamlandıktan sonra ise para talebinde bulunduğunu iddia ederek, "Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Kaplan sözleşme süresini uzatmadı. 3 kilogram altını da geri alamadım" dedi.