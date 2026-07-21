Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye'nin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

HER KOŞULDA SAVUNACAĞIZ

Siyasi isimler de Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla mesajlar paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı. Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda, kahraman Mücahitlerimizle omuz omuza, yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamış, Ada'daki varlıklarını teminat altına almıştır."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise paylaşımında, "İki ülke olarak her alanda birlik ve beraberlik içinde olduğumuz gibi, Bakanlık olarak sorumluluk sahamız olan eğitim alanında da Kıbrıslı evlatlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'TÜRK ASKERİ GELDİ KORKU KALMADI'

RUM ve Yunan saldırılarına karşı uzun süre direnen Kıbrıslı Mücahitler, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin Ada'ya çıktığı günleri unutamıyor. Mehmetçiğin Ada'ya ayak basmasından itibaren Kıbrıslı Türklerin yüzünün gülmeye başladığını vurgulayan Mücahitler, Türk askerinin cesareti sayesinde bugün huzur ve barış içinde yaşadıklarını söyledi. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Nejat Kocaismail, "1974'te Türk askerinin Kıbrıs'a gelmesi topluma güven getirdi" diye konuştu. Mücahit Hüseyin Arpalıklı cephede nöbet tutarken Türk askerinin Kıbrıs'a geldiğini duyduktan sonra ilk askerleri gördüklerini belirterek "Türk askeri gelince bizde korku diye bir şey kalmadı. Gidip kucaklaştık. O an çok mutlu olduk. Anlatılmaz bir sevinçti" diye konuştu.





AZERBAYCAN'DAN ZİYARET

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Azerbaycan Milli Meclisi heyetlerini kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erhürman, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberindeki heyetlerle görüştü.





SAVAŞ GEMİLERİ ZİYARETE AÇILDI

TÜRK savaş gemileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı muharip unsurlarından, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni'nin (F-496), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Girne Turizm Limanı'na geldiği belirtildi. Limanda bulunan gemilerin, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği kaydedilerek, TCG Gökova Fırkateyni'ne ziyaretlerin, Girne Antik Limanı'ndan deniz araçları vasıtasıyla sağlanacağı ifade edildi.



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN KKTC'YE TEBRİK

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT), KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. TDT'nin paylaşımında, "Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle, gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve kardeş Kıbrıs Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyor, barış dolu müreffeh bir gelecek temenni ediyoruz" denildi. ANKARA