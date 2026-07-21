Köstebek ağı çökertildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi kurarak devletin hassas sistemlerinden bilgi sızdırdığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandı. Soruşturmada örgüt üyelerinin; suç kayıtları, aranma ve yakalama kararları, kırmızı bülten bilgileri, araç tescil kayıtları ve gümrük geçiş verileri gibi gizli bilgilere eriştiği tespit edildi.

AVUKAT, KOMİSER, POLİS

Şüpheliler arasında 2 avukat, kuyumcu, tır şoförü, yönetim danışmanı, bir gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük memuru, bir komiser, 7 polis memuru, 2 denetimli serbestlik memuru, bir zabıt katibi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan emekli 2 polis bulunduğu belirtildi.

MİLYARLIK PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada şüpheli Serkan Cemal Güney'in 1 Ocak 2024-8 Ocak 2026 tarihleri arasında kendi hesapları arasında 5.4 milyar liralık, İbrahim Tankoş'un ise 193 milyon liralık transfer yaptığı belirlendi. İki şüpheli arasındaki para trafiğinin ise 79.6 milyon lira olduğu tespit edildi.

RÜŞVET TARİFESİ MESAJLARDA

Ayrıca İpsala Sınır Kapısı'ndan 20 Aralık 2025'te geçen uyuşturucu yüklü olduğu değerlendirilen bir tırın X-Ray taramasına alınmadan geçirildiği, rüşvet tarifelerinin mesajlaşmalarda konuşulduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu hesaplarından Nabi Erdem'e 430 bin 140 lira, Serkan Cemal Güney'e ise 697 bin 500 lira transfer yapıldığı belirlendi.

YASA DIŞI BAHİSTE 17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile Siber Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis trafiğinin tavan yaptığı Dünya Kupası Final Maçı öncesi düğmeye bastı. Yapay zekâ destekli AVCI programıyla, yasadışı bahis sitelerine entegre halde çalışan ve organize para transferlerini sağlayan PANEL sistemine bağlı 19 dış finans evi de deşifre edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken 6 bin 314 banka hesabını anında bloke kondu.