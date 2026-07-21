Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2026-YKS paylaşımı: Gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.