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  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2026-YKS paylaşımı: Gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2026-YKS paylaşımı: Gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 2026-YKS paylaşımı: Gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum
AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

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#YUSUF TEKİN

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