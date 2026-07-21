Parayı festivale saçtı arsaları satışa çıkardı
İzmir Çeşme'de, geçtiğimiz günlerde ses, ışık ve sahne kurulum hizmetine 57 milyon lira para harcayarak vatandaşların ödediği vergilerden elde edilen kıt kaynakları festivallere harcayan CHP'li Çeşme Belediyesi, para bitince gözünü mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara dikti. Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait Alaçatı, Ilıca ve Sakarya mahallelerinde bulunan toplam 5 arsa satışa çıkarıldı. Toplam muhammen bedeli 148,5 milyon TL olarak belirlenen taşınmazlar için açık yerine kapalı teklif usulü ihale yapılacak olması dikkatlerden kaçmadı. Çeşme Belediyesi ihalenin 3 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. İhale ilanına göre satışa çıkarılan taşınmazların tamamı konut alanında bulunuyor. Denizli'nin göreve geldiği günden bu yana bir çok taşınmazı haraç mezat satışa çıkarması tepki çekiyor.